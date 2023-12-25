بخلاف مكاتب البريد.. أماكن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة أول يناير

يصرف نحو 11 مليون صاحب معاش مدرجين في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بداية من الاثنين المقبل، معاش شهر يناير 2024، إذ يشهد الشهر المقبل تطبيق بالزيادة الرسمية، التي أقرتها الهيئة على الحد الأدنى والأقصى للمعاش.

أماكن صرف المعاشات

ونستعرض خلال السطور التالية أماكن صرف المعاشات، والتي يستطيع من خلالها أصحاب المعاشات صرف المعاش المستحق لهم، وهي كالتالي:

1- مكاتب البريد المصري.

2- منافذ شركة فوري.

3- ماكينات الصرف الآلي ATM المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات.

4- المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

صرف المعاش يوم الاثنين المُقبل

ويترقب أصحاب المعاشات صرف المعاش يوم الاثنين المُقبل الموافق 1 يناير 2024، ويستمر على مدار 6 أيام متتالية وذلك بالزيادة المقررة لهم من قبل الحكومة المصرية.

ويبدأ 11 مليون شخص صاحب معاش بعد أيام صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد إقرار الهيئة رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.