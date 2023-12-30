الشرقية تستقبل عيد الميلاد بـ7 إجراءات.. غرفة عمليات وتكثيف النظافة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كتاباً دورياً رقم 16 لسنة 2023 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات، وكل الجهات المعنية بالإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقة.

غرف عمليات رئيسية وفرعية

وأوضح محافظ الشرقية، أن الإجراءات تضمنت ما يلي:-

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة، والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم.

- ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أو نوابهم، للتصرف، فيما يطرأ من وقائع واحداث على الفور وإخطار المحافظ بها.

- أكد محافظ الشرقية على تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين، فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم إدارى وفني بمرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية) بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

- شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة، واستمرار حملات رفع الاشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الميلاد المجيد .

- كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، فضلاً على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك،والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

- شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدي ومنع التعديات على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم دون أي تهاون وذلك خلال أجازه عيد الميلاد المجيد.

- أكد المحافظ على مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكل المخالفات، ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة، وإجراءات التأمين للكنائس والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.