أماكن التقديم في مسابقة الأم المثالية بالإسماعيلية وشروط الاشتراك

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام الجديد 2024، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها في شهر مارس المقبل خلال الاحتفالات بعيد الأم.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إنه يشترط للتقدم للمسابقة أن يكون للأم قصة عطاء، ولا يقل سنها عن 50 عاما، مع ضرورة إلمامها بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 فقط.

كما اشترطت أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في أحد المهن الحرفية، ويستثنى الابن من ذوي الإعاقة الذهنية وغير قابل للتعليم.

وتشمل الشروط الأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحاصلة على مؤهل وتعلمت، وكذلك من نجحت في تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية، أو أصحاب المشاركة الاجتماعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

الشروط الخاصة بالأسرة الكاملة

وأعلنت التضامن الاجتماعي عن الشروط الخاصة بالأم الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو دونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الآنسة»، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة، وأن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي والمساواة بين جميع الأبناء إن وجدوا داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

كما تتضمن الشروط المرجحة للاختيار فترة الرعاية الأطول للابن المكفول أو ابن الزوج، والأسرة الكافلة للابن المكفول لديها أطفال شرعيين إن وجدوا، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب ابن الزوج.

وبحسب البيان يتم تفضيل الأسرة الذي وصل الابن المكفول أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي، وتشجيع الأبناء على المشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الإعاقة.

كيفية التقديم في مسابقة الأم المثالية

وأكد البيان أنه من ترغب بالترشح عليها التوجّه للإدارات الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة وهي «إدارة الإسماعيلية - المركز - أبوصوير - القصاصين - التل الكبير - فايد - القنطرة شرق - القنطرة غرب»، في موعد أقصاه 18 يناير، وأن تستوفي الأوراق المطلوبة.