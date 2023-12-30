الأوراق المطلوبة في مسابقة الأم المثالية 2024.. اعرف آخر موعد للتقديم

تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات، في تلقي الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024، والتي من المقرر أن يتم إعلان نتيجتها والاحتفال بها في شهر مارس المُقبل، بحسب ما أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان سابق، إذ من المقرر أن يتم استقبال الأوراق على مدار 30 يومًا من بدء فتح باب التقديم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 بجميع المحافظات، فضلًا عن آخر موعد للتقديم، والفئات التي سيجرى تكريمها، وجائزة الأم المثالية، إلى جانب الشروط.

الأوراق المطلوبة في مسابقة الأم المثالية

وبحسب مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات، فإنّ الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 تتمثل في الآتي:

- صورتان شخصيتان حديثتان للأم المتقدمة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة.

- صورة المؤهل للأم المرشحة ولجميع أبنائها.

- قيد عائلي مثبت به عدد الأبناء الصحيح.

- إقرار قانوني من الأم المرشحة بعدم وجود صلة قرابة بينها وبين أعضاء اللجنة سواء العامة أو المحلية.

- بحث اجتماعي يتضمن قصة كفاح الأم بالتفصيل.

آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية

وحددت مديريات التضامن الاجتماعي، في بيان لها آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024، بأنّ آخر يوم سيتم استقبال أوراق الأمهات المرشحات لمسابقة الأم المثالية سيكون يوم الخميس الموافق 18 يناير المُقبل.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية

وفيما يخص شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 بالمحافظات، فإنّه يجب أن تتوافر الشروط التي حددتها التضامن الاجتماعي والمتمثلة في الآتي:

- ألا يقل عمر الأم المتقدمة عن 50 سنة.

- ألا تجمع الأم المرشحة أي صلة قرابة بأعضاء اللجنة العامة أو المحلية.

- أن تكون الأم مُلمة على الأقل بالقراءة والكتابة.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 حاصلين على مؤهلات عليا أو أحدهم حاصل على متوسط شريطة أن يكون متميز في حرفة معينة.

- أن تكون هناك قصة تضحية وعطاء للأم المرشحة.

ما هي جائزة الأم المثالية؟

ومن المقرر أن تحصل الأم المثالية على جائزة مالية، ويتم تكريمها في احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب منحها شهادة تقدير، فضلًا عن تكريمها من محافظ الإقليم الذي تتبعه.