أندية الخليج تهدد صفقة الزمالك الأفريقية

دخل ثنائي خليجي في منافسة مع نادي الزمالك على ضم التوجولي روجر أهولو، لاعب فريق الرجاء المغربي، والذي فسخ عقده مع بطل المغرب خلال الساعات الماضية، ما جعل اللاعب محط أنظار عدد من الأندية للتعاقد معه.

وأوضحت صحيفة «لو سبورت 360» المغربية أن روجر أهولو غادر الدار البيضاء بعد فسخ عقده مع الرجاء، وذلك بعد أن أنهى كل التزاماته في المغرب، خاصة بعد قرار إدارة الرجاء المغربي بفسخ التعاقد معه بعد أن تنازل عن مجموع مستحقاته المالية.

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