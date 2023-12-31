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أندية الخليج تهدد صفقة الزمالك الأفريقية

كتب:

أحمد أبوالليل
03:08 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
الزمالك

الزمالك

دخل ثنائي خليجي في منافسة مع نادي الزمالك على ضم التوجولي روجر أهولو، لاعب فريق الرجاء المغربي، والذي فسخ عقده مع بطل المغرب خلال الساعات الماضية، ما جعل اللاعب محط أنظار عدد من الأندية للتعاقد معه.

وأوضحت صحيفة «لو سبورت 360» المغربية أن روجر أهولو غادر الدار البيضاء بعد فسخ عقده مع الرجاء، وذلك بعد أن أنهى كل التزاماته في المغرب، خاصة بعد قرار إدارة الرجاء المغربي بفسخ التعاقد معه بعد أن تنازل عن مجموع مستحقاته المالية.

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بقلم أحمد أبوالليل