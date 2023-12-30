«العليا للفيروسات التنفسية»: متحور كورونا الجديد ليس خطيرا

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن متحور فيروس كورونا الجديد JN1 المنبثق من سلالة أوميكرون، لا يوجد منه قلق، وهو غير مثير للذعر، مؤكداً أن جميع الطفرات المرصودة لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية غير مقلقة وليست خطيرة.

متحور فيروس كورونا الجديد JN1

أضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أنه وفقاً للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن حالات الإصابات بالمتحور الجديد في حالة جيدة ولا توجد عوامل خطورة، لافتا إلى أن متحورات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، تشهد سرعة انتشار ولكنها ليست خطيرة كما كان الفيروس الأصلي.

أكد أشرف حاتم، أن الاهتمام بالإجراءات الوقائية ضد المرض، ضروري للغاية، بجانب تناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وضرورة ارتداء الكمامة حال الشعور بأي أعراض للمرض، واستشارة الطبيب المختص، والحصول على العقاقير المناسبة.