أستاذ أوبئة: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار «فيديو»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور كورونا الجديد «jn1» ينتشر بسرعة كبيرة، وصلت لـ40% في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متحور فرعي من أوميكرون، وحوالي 50% من الحالات المصابة في أمريكا لديها متحور كورونا الجديد «jn1»، ما يعني أنه سيتسيد الحالات على مستوى العالم.

المتحور الجديد لفيروس كورونا ليس الأشرس

وأضاف أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ليس الأشرس، لكنه الأسرع بالانتشار، موضحا أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد مثل أعراض كورونا المتعارف عليها، من حمة ورعشة ودرجات حرارة وغيرها من الأعراض.

وأوضح «عنان» أنه يوجد انحصار لوفيات فيروس كورونا، لكن الفترة الحالية تشهد زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مؤكدا أنه خلال شهري ديسمبر ويناير ومنتصف فبراير تتزايد الحالات، ولا نستطيع التفرقة ما إذا كان المريض مصابا بالفيروس المخلوي أو الأنفلونزا الموسمية أو فيروس كورونا.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشدد أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في الأماكن المزدحمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ويجب الالتزام بثقافة الصحة العامة.