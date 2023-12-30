«الصحة» توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن علاج متحور كورونا الجديد

وجه مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تحذيرا مهما للمواطنين، خاص بعلاج متحور كورونا الجديد، مشيرا إلى أن علاج المتحور الجديد يشبه علاج أي متحور آخر، ولا يوجد تغير في العلاجات التي يجري وصفها إلى مصاب فيروس كورونا أو أحد متحوراته، وعلى مصاب متحور كورونا الجديد عدم الحصول على أي علاج بدون استشارة الطبيب، تجنبا للإصابة بأي مضاعفات صحية.

علاج متحور كورونا الجديد

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن هناك بروتوكول لعلاج فيروس كورونا ومتحوراته، جرى تحديثه من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا من قبل، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يجب أن يؤخذ بواسطة الطبيب فقط، ولا يجب الحصول عليها بشكل شخصي بدون الطبيب.

وشدد على أن «كل حالة مرضية تختلف عن غيرها، وفقا لتشخيص الطبيب، وكذلك عدد الجرعات التي يجري الحصول عليها، وهناك علاجات توصف لحالة وحالة أخرى لا يجري وصفها، لذلك لا يجب اللجوء إلى البروتوكول العلاجي بدون زيارة الطبيب، خاصة مرضى السكر والقلب والكلب وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل عام».

دور اللقاحات والحماية من متحور كورونا الجديد

وأضاف المصدر: «متحور كوورنا الجديد لا يدعو للقلق؛ إذ أن حدة الإصابة به خفيفة للغاية، ولا تستدعى القلق، لكن الفترة الحالية تستدعي اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروسات التنفسية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل الأيدي، والالتزام بالبعد عن الزحام»، مشيرا إلى أهمية اللقاحات ودورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم.