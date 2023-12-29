«الرابطة الطبية الأوروبية»: متحور كورونا الجديد أخف من الإنفلونزا.. وهذه أعراضه

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنَّ متحور كورونا الجديد JN1، أخف من الإنفلونزا فيما يتعلق بشدة الإصابة لكنه أسرع في الانتشار.

وأضاف «عودة»، في مداخلة هاتفية على قناة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المتحور الجديد أحد متحورات «أوميكرون»، ونتج عن تغير طفرة واحدة بالفيروس، ولا يسبب أعراضًا خطيرة، موضحًا أنَّ كافة متحورات «أوميكرون» التي ظهرت على مدار الأشهر الستة الأخيرة، التي يبلغ عددها أكثر من 200 متحور، جميعها سريعة الانتشار وغير خطيرة الأعراض.

أبرز أعراض المتحور الجديد JN1

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أعراض المتحور الجديد، JN1، أخف تأثيرًا من فيروس الإنفلونزا، موضحًا أنّ الشعور بألم خفيف بالحلق والسعال هو عامل التفرقة بين المتحور الأخير وأية إصابات بالمتحورات الأخرى.

وأشار إلى أنّ أعراض المتحور الجديد تظهر من يومين إلى 7 أيام، فيما يتشابه مع أعراض المتحورات الأخرى في «الشعور بتكسير الجسم والتعب».

أبرز أعراض إصابة الأطفال بالمتحور الجديد

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: «أبرز الأعراض التي تظهر على الأطفال عند إصابتهم بالمتحور الجديد، هي قلة التركيز والإفراط في النوم»، لافتًا إلى أنَّ متحورات «أوميكرون» الأخيرة أبرز أعراضها فقدان حاسة الشم والتذوق، مع بدء الإصابة بالفيروس.