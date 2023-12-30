أرخص 6 أماكن للتنزه في احتفالات أعياد الميلاد بأسيوط.. حدائق مجانية

تضم محافظة أسيوط ومراكزها المختلفة، أرخص أماكن للتنزه في احتفالات رأس السنه وأعياد الميلاد، ومنها أماكن يسمح بالدخول لها مجانا، وأخرى لا يتجاوز سعر تذكرة الدخول جنيهين فقط.

حديقة الفردوس في مدينة أسيوط

من ضمن أرخص أماكن للتنزه في احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد بمدينة أسيوط حديقة الفردوس التابعة لحي شرق أسيوط، وتقع بجانب معهد فؤاد الأول الأزهري، حيث تبلغ تذكرة الدخول جنيهان فقط، وتتميز الحديقة أنها تضم مساحة خضراء واسعة ومنطقة ألعاب للأطفال ومقاعد للأسر، وكذلك تطل علي نهر النيل ولها مرسي نهري تخرج منه الرحلات النيلة بمدينة أسيوط.

حديقة حيوان أبوتيج

وتعد حديقة حيوان أبوتيج حديقة الحيوان الوحيدة بمحافظة الصعيد، وتضم داخلها أقفاص للحيوانات والطيور المختلفة، وتطل علي نهر النيل وبها مرسى سياحي وقاعات أفراح ومنطقة خضراء واسعة وتبلغ تذكرة الدخول جنيه واحد.

حديقة «الربوة» في مركز الغنايم

وتقع حديقة «الربوة» التي دخلت الخدمة مؤخرا بمنطقة الغنايم بحري، التابعة لمدينة الغنايم، وتضم منطقة خضراء واسعة ومنطقة ألعاب يأتي إليها الزوار من القرى المجاورة والدخول بحديقة الربوة بمركز الغنايم بالمجان.

ممشى أهل مصر

وتضم مدينة أسيوط ممشى أهل مصر الذي تم افتتاحها علي كورنيش الترعة الإبراهيمية خلال السنوات الماضية وهو في نطاق حي شرق أسيوط، والدخول به بالمجان حيث يستخدمة الأهالي للتنزه والخروجات للاستمتاع بالهواء الطلق .

كورنيش النيل في المحافظة

يقع كورنيش النيل بمنطقة العبارات السياحية بمدينة أسيوط بحي شرق أسيوط، ويطل على ضفاف النيل مباشرة، ويستخدمه الأهالي للخروجات وينتشر عليه المصورون، حيث يفضل الأهالي التقاط الصور وتصميم البومات الفوتوسيشن لما يميز المكان بالمناظر الجميلة.

نوادي تابعة للنقابات

وتضم محافظة أسيوط مجموعة من النوادي التابعة للنقابات المهنية المختلفة بالمحافظة، مثل نادي المهندسين ونادي التجاريين ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع الوجة القبلي، وكذلك نادي العاملين بالمحافظة وجميع تلك النوادي تضم أماكن واسعة للتنزه والخروجات وبعضها الدخول بها بالمجان والأخري بمقابل تذاكر دخول.