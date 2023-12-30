داليا البحيري تكشف عن أمنيتها في 2024: «اللهم انصر أهل غزة والسودان»

حرصت الفنانة داليا البحيري على مواصلة دعم أهل غزة والسودان، ودعت لهم خلال كشفها عن أمنيتها في العام الجديد 2024، عبر حسابها على «إنستجرام».

داليا البحيري تدعو لأهل غزة والسودان

كتبت الفنانة داليا البحيري: «على أد ما كان عام قاسي جدا علينا كبني آدمين، بكل ما تشهده البشرية من صراعات وانهيارات وأزمات، لكنه كان عاما مليئا بنعم الله عز وجل من ستر وجبر وكرم اللهم ديمها نعمة».

وتابعت «البحيري»: «يا رب في العام الجديد، اللهم أهل غزة وأهل السودان، الصبر والعزيمة والنصر بإذن الله تعالى عن قريب، اللهم انصر الإنسانية وأهلها، اللهم اجعل عام 2024 عام الخير والجبر والنصر كل سنة وأنتم بألف خير وسلامة وعافية».