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داليا البحيري تحتفل بحفل زفاف ابنة شقيقتها بحضور نجوم الفن (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:15 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
داليا البحيري تحتفل بحفل زفاف ابنة شقيقتها

داليا البحيري تحتفل بحفل زفاف ابنة شقيقتها

احتفلت الفنانة داليا البحيري بحفل زفاف ابنة شقيقتها «فريدة» بأحد الفنادق الخاصة، في منطقة القاهرة الكبرى، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكذلك عدد آخر من الإعلاميين  والسياسيين.

حضرت داليا بصحبة زوجها حسن سامي وابنتها، وجاء أبرز الحضور من نجوم الوسط الفني مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، أحمد عصام، محمود العسيلي، وغيرهم.

نجاح داليا البحيري الأخير في السينما

وفى سياق آخر، حققت داليا البحيري، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركتها في فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي كانت تدور أحداثه حول علاقة حب بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى قمر، عمرو عبد الجليل، بسمة، خالد سرحان، بشرى، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، فؤاد محسن.

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