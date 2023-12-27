داليا البحيري ومحمد أبوداوود ينضمان لمسلسل «بدون مقابل» في رمضان 2024

تعاقد الفنانان داليا البحيري ومحمد أبوداوود، على مسلسل «بدون مقابل»، لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان تعاقد الفنان هاني رمزي، على بطولة المسلسل.

تفاصيل مسلسل «بدون مقابل»

يضم المسلسل الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، محمد أبوداوود، ومن المقرر الإعلان عن بقية فريق العمل الفترة المقبلة، وهو خارج إطار الكوميديا.

يُذكر أن آخر أعمال داليا البحيري الفنية، مسرحية «سيدتي أنا»، وهي من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، وبطولة: نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏وعدد من نجوم المسرح القومي.