كاتبة صحفية: تغير في موقف فرنسا يدفعها للمطالبة بوقف العدوان على غزة

قالت الكاتبة الصحفية إيمان مسلماني إنّ الحكومات الأوروبية، وخاصة حكومة فرنسا، تخضع لمتطلبات شعوبها، مشيرةً إلى أن الشعب الفرنسي يدعم إيقاف العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة، مما أدى إلى خروج كثير من المظاهرات، لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتدخل لوقف هذا العدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيل.

الموقف الفرنسي في بداية الحرب

وأضافت «مسلماني»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس: «في بداية الحرب، كان الإعلام الفرنسي يركز على القتلى من الإسرائيليين، وكان يعتبر أن الشهداء أعداد فحسب، ولكن تغير الإعلام الفرنسي إلى تسليط الضوء على الشهداء الفلسطينيين».

موقف فرنسا تغير بشأن غزة

وتابعت أنّ موقف فرنسا تغير تجاه غزة، وستطالب بوقف إطلاق النار، لافتةً إلى أن الإعلام الفرنسي بدأ التركيز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وصمت الحكومة الفرنسية، فاضطرت إلى التدخل بشكل إيجابي لصالح قطاع غزة، ولكن هذا الأمر لن يؤثر كثيراً في مسار الحرب، مثلما حدث في الحرب على أوكرانيا، التي تدعمها الدول الأوروبية منذ بداية الحرب، ورغم ذلك تستمر الحرب، وروسيا بكامل قوتها».