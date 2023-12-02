سفير مصر في لندن: إقبال غير مسبوق من المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

أكّد شريف كامل، سفير مصر في لندن، انتظام سير عملية الانتخابات الرئاسية بالخارج بصورة طبيعية، مع تزايد الإقبال على اللجان، في مشاركة غير مسبوقة من المصريين منذ بداية اليوم.

المصريون في لندن يختارون رئيس مصر

وأوضح كامل، في كلمته خلال اللقاء الذي عقده المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، برؤساء اللجان من السفراء في القنصليات والسفارات حول العالم، أن العديد من المواطنين توافدوا على اللجان من أماكن تبعد عن العاصمة لندن مثل مانشستر وليفربول؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة في تذليل كافة الصعاب على المستوى التقني والفني وأيضًا الدعم في أي مشكلة تخص الانتخابات أو الاقتراع.

وبدأ الاقتراع بالخارج، أمس الجمعة ويستمر حتى غدًا الأحد، وهو اليوم الثالث والأخير في تصويت المصريين بالخارج.

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.