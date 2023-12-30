وكيل «صحة الشرقية» يتابع انتظام العمل بمستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأبو حماد، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بها، ومتابعة انتظام سير العمل، في حضور الدكتور محمد مصطفى مدير عام المستشفى، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي

وتابع وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى العزازي، وقام بمناظرة خطوط السير الخاصة بالحالات النفسية بالعيادات الخارجية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة، كما أثنى على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعلى نظافة المستشفى، وناقش مع مدير المستشفى تعزيز سبل التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية والمستشفى، وتوفير طبيب باطنة آخر بالمستشفى، لخدمة المرضى المتواجدين حالياً، والبالغ عددهم 171 مريضا منهم «112 نفسي و59 إدمان».

رفع القدرة الاستيعابية بمستشفى العزازي

كما تفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة المبنى القديم بالمستشفى، بقدرة استيعابية 38 سريرا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 12 مليون جنيه، كما تأكد من عمل المولد الكهربائي، وناقش مع مدير المستشفى احتياجات المستشفى من أعمال التطوير والموارد المالية المتاحة، وأعمال الصيانة الجارية بها، هذا بالإضافة إلى مقترح إنشاء مبنى لتقديم الخدمة لحالات التوحد والتشخيص المزدوج، بقوة 100 سرير.