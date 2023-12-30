«الصحة»: إجراء 2 مليون و24 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و23 ألفا و902 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018، وبالتنسيق مع حملة «100 يوم صحة».

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت 158 ألفا و489 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، منذ بداية المشروع وحتى 28 ديسمبر الجاري، إذ جرت الاستجابة للشكاوى والرد على الاستفسارات بنسبة إنجاز بلغت 98%، مشيرا إلى أن الحالات التي جرت متابعتها بداية من أول يوليو الماضي حتى ديسمبر الجاري لغير قوائم الانتظار بلغت 59 ألفا و560 حالة.

وقال «عبد الغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويجري توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

تخفيف معاناة غير القادرين

أضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، إذ أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

أشار «عبد الغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، إضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.