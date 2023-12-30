«بيطري كفر الشيخ» تحذر من دودة «الفاشيولا»: تصيب الحيوان والإنسان

قال الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، إن دودة الفاشيولا من الديدان التي تعيش في الخضروات الورقية، والبرسيم، وتصيب الحيوان والإنسان في حال عدم الاهتمام بنظافة الخضروات بشكل جيد قبل تناولها، كما تصيب الحيوانات عند تناول البرسيم الأخضر.

دودة الفاشيولا في الخضروات والبرسيم

وأوضح مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر لـ«الوطن»، أن دودة الفاشيولا تعتبر من «المفلطحات» التي تصيب كبد الحيوان وكبد الإنسان على السواء، كونها من الأمراض المشتركة، وتأتي عن طريق أكل البرسيم للماشية، أو تناول الإنسان للخضروات مثل الخس والجرجير.

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بدودة الفاشيولا

وأشار «المغنم» إلى أن يجب على مربي الماشية إعطاء جرعات تطعيم ضد الديدان للماشية خلال موسم البرسيم في فصل الشتاء مرتين خلال 6 أشهر، لتجنب إصابة كبد الحيوانات بها، كما يجب على الأشخاص غسل الخضروات جيدا قبل تناولها، وذلك لتجنب أي ضرر من خلالها، لافتاً إلى أن الفاشيولا دودة ورقية لا تظهر أمام العين المجردة أثناء تواجدها سواء في الخضروات أو البرسيم البلدي.