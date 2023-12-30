رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي

كتب:

حسن رمضان
03:36 م | السبت 30 ديسمبر 2023
آثار قصف إسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية

آثار قصف إسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية

استشهد 5 فلسطينيين،اليوم، بينهم 4 إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط «المستشفى الأوروبي»، جنوب شرق خان يونس، وآخر في منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

استشهاد نحو 100 فلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم، أشار مسؤول كبير بوزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد نحو 100 فلسطيني، وأصيب 158 في ضربات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

 تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال بغزة

بدورها، أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير عدد من المدرعات الإسرائيلية، بينها ناقلة جند بشكل كامل شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بقذيفة «الياسين 105» ودبابتين من نوع «ميركافا» بعبوة شواظ، في محاور توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، إنها عقدت عدة حوارات منذ بدء عملية «السيوف الحديدية»، تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية. 

اقرأ المزيد:

تجدد القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 502 ضابط وجندي في غزة منذ 7 أكتوبر

شهداء جراء قصف لمحيط المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة

خبير علاقات دولية: المظاهرات في شوارع إسرائيل تهدد استمرار حكومة نتنياهو

ارتفاع عدد شهداء «الأونروا» في قطاع غزة إلى 142 شخصا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 936 عسكريا منذ بداية العملية في غزة

محمود مسلم: حكومة بنيامين نتنياهو ستسقط بمجرد انتهاء الحرب.. ويجب محاسبتها على جرائمها
بقلم حسن رمضان