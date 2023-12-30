استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي

استشهد 5 فلسطينيين،اليوم، بينهم 4 إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط «المستشفى الأوروبي»، جنوب شرق خان يونس، وآخر في منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

استشهاد نحو 100 فلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم، أشار مسؤول كبير بوزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد نحو 100 فلسطيني، وأصيب 158 في ضربات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال بغزة

بدورها، أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير عدد من المدرعات الإسرائيلية، بينها ناقلة جند بشكل كامل شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بقذيفة «الياسين 105» ودبابتين من نوع «ميركافا» بعبوة شواظ، في محاور توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، إنها عقدت عدة حوارات منذ بدء عملية «السيوف الحديدية»، تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية.