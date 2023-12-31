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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
08:00 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-12-2023 أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار، إذ أن العملة الرسمية للسعودية سجلت اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الذي أعلنته البنوك من خلال مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد:8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد: 8.18 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع