وكيل «تعليم البحيرة» يشيد بمشغولات معرض الاقتصاد المنزلي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية الأنشطة التربوية المختلفة، ومنها الاقتصاد المنزلي، في تدريب الطالبات على مختلف الفنون والمهن، وصقل المواهب بالتدريب المستمر والفعال.

جاء ذلك خلال قيام وكيل الوزارة بتفقد فعاليات اليوم الأخير من معرض مشغولات الاقتصاد المنزلي الذي أقيم بمدرسة الشهيد أحمد عفت الإعدادية بنات بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور محمد الغراوي مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمود رسلان موجه عام الاقتصاد المنزلي وأحمد الرفاعي رئيس مجلس الأمناء بإدارة بندر دمنهور التعليمية، مشيرا أن المعرض مقرر افتتاحه قريبا.

معرض الاقتصاد المنزلي في البحيرة

وأشاد «الديب» بجودة المعروضات والتي عكست الجهد المبذول من المعلمين والأداء المتميز للطالبات، وتضمن معرض المشغولات 4 موضوعات لكل مرحلة دراسية وتشمل:

النظافة الشخصية للمرحلة الابتدائية.

القضية الفلسطينية للمرحلة الإعدادية.

التراث الشعبي والبدوي للمرحلة الثانوية.

كما عكست جميع الموضوعات بمشغولاتها المنهجية محتوى مناهج الاقتصاد المنزلي للمراحل المختلفة، ومستوى المهارة والأداء المتميز للطالبات.

المسابقة السنوية للاقتصاد المنزلي

يذكر أن المعرض يضم كل الأعمال والمشغولات الفائزة بمختلف الإدارات، والمقرر مشاركتها بوزارة التربية والتعليم في المسابقة السنوية على مستوى الجمهورية عن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.