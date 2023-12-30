خريطة انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع مياه الشرب عن منطقة كبرى وسط الإسكندرية منذ قليل، لإجراء صيانة طارئة بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم الناقل للمياه وسط المدينة الساحلية.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان شركة مياه شرب الإسكندرية، منذ قليل، جرى قطع المياه في منطقة الدريسة محرم بك وسط الإسكندرية، مما سيؤدى الى ضعف وانقطاع المياه عن منطقتي الحضرة الجديدة، والدريسة.

وأكدت شركة مياه الإسكندرية، أن الانقطاع تم خلال الساعات الجارية على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

طوارئ «مياه الشرب» في الإسكندرية

وأشارت الشركة إلى أن الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125، حيث يتم التواصل معهم في حال حدوث أي طارئ أو احتياج إلى المياه خلال تلك الفترة لحين إصلاح الخط وعودة المياه مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.