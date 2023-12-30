عناوين أماكن خدمة العملاء بشركة «مياه الإسكندرية».. 38 منفذا

خصصت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، 38 منفذًا لخدمة العملاء، من أجل التواصل الفعال مع العملاء، بهدف الوصول لمستوى خدمة تليق بالشركة، وتقديم خدمة أفضل للمواطن الواقع بنطاق عمل الشركة.

وأشارت إلى تطوير وافتتاح منافذ جديدة لخدمة العملاء، لتقديم جميع الخدمات وتلقي الشكاوى والمقترحات والاشتراكات، لافتة إلى إنشاء منافذ خدمة العملاء بفروع الشركة، للتيسير على العميل وتوفيرالوقت والجهد وعدم التزاحم.

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ أماكن وعناوين منافذ خدمة العملاء، كالتالي:

منافذ خدمة عملاء «مياه الإسكندرية» الداخلية

- منفذ خدمة عملاء أبو قير «13 ش الشيخ محمد عبده أبو قير».

- منفذ خدمة عملاء المندرة «نهاية ش جمال عبد الناصر المندرة».

- منفذ خدمة عملاء سيدي بشر «ش سيف عمارات البروج سيدي بشر قبلي».

- منفذ خدمة عملاء الرمل «532 طريق جمال عبد الناصر فلمنج».

- منفذ خدمة عملاء النزهة «الطريق الدائري - محطة المنشية 2».

- منفذ خدمة عملاء كوم الدكة «مبنى كوم الدكة بجوار خزان المياه».

- منفذ خدمة عملاء محرم بك والبلد «خلف الشركة الشرقية للدخان المحمودية».

- منفذ خدمة عملاء العجمي والساحل الشمالي «ش البيطاش الرئيسي».

- منفذ خدمة عملاء الورديان «ميدان الصينية بالورديان».

- منفذ خدمة عملاء 6 أكتوبر «داخل مدينة 6 أكتوبر».

- منفذ خدمة عملاء العامرية «بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية».

- منفذ خدمة عملاء مدينة النوبارية «ك 81 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي».

- منفذ خدمة عملاء مريوط 1 «الطريق الصحراوي محطة الكيلو 40».

- منفذ خدمة عملاء برج العرب «ش الورش طريق برج العرب».

المنافذ الخارجية لخدمة العملاء

- منفذ نادي سبورتنج «ش أبو قير سبورتنج داخل مركز الخدمات بالنادي».

- منفذ نادي المهندسين «طريق الجيش سابا باشا داخل مركز الخدمات بالنادي».

- منفذ نادي الأوليمبي «ميدان أحمد زويل وابور المياه داخل مركز الخدمات بالنادي».

- منفذ نادي الاتحاد السكندري «ش أفلاطون الشاطبي داخل مركز الخدمات بالنادي».

- منفذ نادي القوات المسلحة «أمام ترعة المحمودية سموحة».

- منفذ بشاير الخير «داخل مدينة بشاير الخير كرموز عمارة رقم 1 أ الدور الأرضي».

- منفذ نادي أصحاب الجياد «بجوار المركز الطبي سموحة داخل مركز الخدمات بالنادي».

- منفذ جرين بلازا «داخل مول جرين بلازا سموحة الدور الأول بجوار العربية للطيران».

- منفذ نادي الحديد والصلب «داخل نادي الحديد والصلب بالدخيلة».

- منفذ ميناء الإسكندرية «المبنى الاستثماري الدور الرابع بفرع الميناء».

- منفذ نادي الشبان المسيحيين «18 ش عبد الحميد بدوي الأزاريطة».

- منفذ نادي المعلمين «نادي المعلمين».

- منفذ حي شرق «محطة سيدي جابر الشيخ أمام المنطقة الشمالية».

- منفذ حي وسط «10ش شمبليون - الأزاريطة - المركز التكنولوجي».

- منفذ حي غرب «33 ش شريف - ميناء البصل - المركز التكنولوجي».

- منفذ حي الجمرك «8 ش قصر رأس التين بجوار حلقه السمك المركز التكنولوجي».

- منفذ رشدي «مول مينا بجوار الديب مول رشدي».

- خدمة عملاء سيدي بشر 2 «أول خالد ابن الوليد - محطة ترام سيدي بشر بالفرع القديم».

- خدمه عملاء الإبراهيمية «13 ش عبد المنعم سند أمام أرض البيرة بالفرع القديم».

- خدمة عملاء النزهة 2 «أمام مطابع محرم بمنطقة المطار الفرع القديم».

- خدمة عملاء العامرية 2 «ش إبراهيم كفتة - عمارة شركة المياه».

- منفذ نادي سموحة «مركز الخدمات - نادي سموحة».

- منفذ الأكاديمية العربية «مركز الخدمات - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – أبوقير».