محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع الحراسات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير اليوم، أعمال تطوير شارع الحراسات من تقاطع شارع محمد سرحان حتى 23 ديسمبر بطول 3 كم وعرض 35 مترا.

تطوير شارع الحراسات

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال رفع كفاء وتطوير الشارع الذي يقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب والإشراف من جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد، تأتي ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الإرتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار المحافظ أن الأعمال تتضمن رفع مخلفات بكمية 30 ألف متر3 ، وأعمال كشط وتكسير وطبقة اساس وأسفلت وبردورات وإنترلوك ومواسير و عدايات ورفع وخفض مطابق وغرف وتخطيط وعلامات واعمال كهرباء وانارة ، فضلا عن أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

رفع كفاءة منظومة الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.