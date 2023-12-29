محافظ بورسعيد: مصر شهدت مشروعات عملاقة تُقام لأول مرة في عهد الرئيس السيسي

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الحسين بحي المناخ ببورسعيد، وذلك في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومي «عيد النصر» في الذكرى 67 لانتصار رجال المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

جريمة الاعتداء على المال العام

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام»، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، ضمن خطة خطب الجمعة خلال شهر ديسمبر.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية».

العدوان الثلاثي على بورسعيد

يذكر أن الذكرى الـ67 لانتصار محافظة بورسعيد على العدوان الثلاثي، كانت في 23 ديسمبر عام 1956، والتي تم تخليدها لتكون العيد القومي للمحافظة، وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد وضع الخميس قبل الماضي ، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان المسلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد النصر.