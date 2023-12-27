محافظ بورسعيد: المشروعات القومية غير المسبوقة تنعكس على مستوى معيشة المواطن

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث أكد أن القيادة السياسية أولت المحافظة اهتمامًا غير مسبوق، وحظيت بإنجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد.

أشاد المحافظ بالجهود المشرفة التي بذلتها جميع الأجهزة التنفيذية ببورسعيد والأجهزة الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية 2024، كما وجه الشكر للأجهزة التنفيذية والمعنية ببورسعيد على دورهم الكبير في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية في بورسعيد خلال ثمانية أعوام الماضية، حتى أصبحت بورسعيد مدينة صناعية وزراعية وتجارية من الطراز الأول تجمع كافة الأنشطة.

ووافق المجلس التنفيذي، على تخصيص قطعة أرض لإنشاء سوق حضاري متميز بمنطقة القنال الداخلي بنطاق حي الضواحي، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة في ملف القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أخرى حضارية لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

كما وافق المجلس التنفيذي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مسجد بمشروع ال9000 الكراسة الزرقاء بحي الفيروز، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس مدينة بورفؤاد.

ووافق المجلس التنفيذي، على إطلاق اسم اللواء دكتور سمير فرج، ابن محافظة بورسعيد، على شارع طرح البحر 2، وذلك لما قدمه في الحياة العسكرية والسياسية في مصر وبورسعيد.

كما وجه المحافظ بدراسة إطلاق اسم البطل طاهر مسعد على أحد الشوارع ببورسعيد، وكذا إطلاق اسم النائب السابق ابن بورسعيد عبد الوهاب قوطة على أحد الشوارع، تقديرًا لما قدموه من أعمال خلال عملهم.