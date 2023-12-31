سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات البنكية اليوم الأحد 31-12-2023، استقرارا كبيرا، وذلك في أول أيام عمل البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري عقب العطلة الأسبوعية.

وسجل الجنيه المصري ثباتا كبيرا أمام الدينار، وسجل الأخير سعر صرف 100.55 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 99.50 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدینار الكویتي الیوم

وأوضحت المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 100.82 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء للدينار الكويتي في نفس البنك مبلغ 100.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري

ووصل سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 100.55 جنيه، وسجل سعر الشراء في نفس البنك مبلغ 99.50 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجّل الدينار الكويتي مبلغ بيع وصل لـ 100.55 جنيه، فيما سجل سعر الشراء له مبلغ 100.18 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مبلغ بيع وصل لـ 100.88 جنيه، وبالنسبة للشراء فقد سجل مبلغ الـ 97.15 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.20 ريال.