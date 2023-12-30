سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك.. مستقر

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك، ثباتا كبيرا مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، استقرارًا كبيرًا في سعر صرفه بالبنك الأهلي؛ ليسجل 100.55 جنيه للبيع، في حين سجل 99.50 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتى الیوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في أبرز البنوك، بحسب التحديث الأخير في أسعار العملة مقابل الجنيه المصري، وكشفه عدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي للبيع مبلغ 100.55 جنيه

سجل الدينار الكويتي للشراء مبلغ 99.50 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي للبيع مبلغ الـ 100.55 جنيه

سجل الدينار الكويتي للشراء مبلغ الـ 100.18 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك القاهرة: 100.73 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره 100.73 جنيه للشراء.

وفي بنك الإسكندرية فسجل سعر الدينار الكويتي للبيع 100.88 جنيه، وللشراء 97.15 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.20 ريال.