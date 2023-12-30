استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، استقرارا كبيرا اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك؛ إذ حقق الجنيه المصري ثباتا كبيرا أمام الدينار الكويتي، ليسجل سعر صرف الأخير 100.55 جنيه للبيع، و99.50 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

سعر الدینار الكویتي الیوم

وفي السطور التالية، استعرض «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث لأسعار العملة مقابل الجنيه المصري، التي أعلنت عنها بعض المواقع الرسمية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري للبيع مبلغ 100.55 جنيه

بينما سجل سعر الشراء في البنك نفسه مبلغ 99.50 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مبلغ بيع وصل لـ100.55 جنيه

وسجلت العملة نفسها للشراء مبلغ 100.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك الإسكندرية، مبلغ الـ100.88 جنيه للبيع، وبلغ سعره 97.15 جنيه، فيما يخص الشراء.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مبلغ بيع وصل لـ100.18 جنيه، وبالنسبة للشراء فقد سجل مبلغ 98.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار، 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي سجل 12.20 ريال.