جامعة أسوان تحقق تصنيفا عربيا متقدما.. وإشادة بها في ممارسات الاستدامة

أعلن الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم السبت، احتلال الجامعة المرتبة الرابعة والعشرين في التصنيف العربي الأخير للجامعات، والذي يشمل 115 جامعة من 16 دولة عربية.

وجاء هذا التصنيف بفضل الجهود الملحوظة والمبتكرة التي تبذلها الجامعة في مجال الاستدامة، حيث تم اختيارها كإحدى أربع دراسات حالة للممارسات الجيدة المرتبطة بالهدف الحادي عشر للتنمية المستدامة، والذي يركز على المدن والمجتمعات المستدامة.

وكشف التقرير الصادر عن معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (IESALC)، ومجلة "تايمز" للتعليم العالي (THE)، عن وجود "فجوة كبيرة" بين المؤسسات التعليمية الأغنى وجامعات الجنوب العالمي في قدرتها على دعم هدف التنمية المستدامة رقم 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في مجال الاستدامة، من خلال تنفيذ سياسات مستدامة في مجالات النقل والغذاء والمباني، وتنظيم أنشطة ثقافية تساهم في نشر الوعي بأهمية الاستدامة.

وتشمل هذه الجهود إنشاء منطقة خضراء داخل الحرم الجامعي، واستخدام الطاقة الشمسية في بعض المباني، وتنظيم حملات للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأشاد رئيس جامعة أسوان بالجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والطلاب في دعم جهود الجامعة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى أن تكون رائدة في هذا المجال على المستوى العربي والعالمي.