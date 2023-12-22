انطلاق أولى فعاليات الملتقى العربي لرواد الإبداع في جامعة أسوان

انطلقت فعاليات الملتقى العربي لرواد الإبداع العربي في محافظة أسوان، تحت عنوان «رموز الإبداع بعيون أسوان أرض الذهب»، بمشاركة مجلس جامعة أسوان وتحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز حضارة وتراث أسوان.

وشاركت جامعة أسوان بنشاط في الملتقى، حيث قدم الطلاب والباحثون المبدعون من كليات الآثار وهندسة الطاقة والتربية النوعية ونادي ريادة الأعمال ومركز تايكو منتجاتهم وابتكاراتهم، وعرض منتجات مصنعي ومنتجي الفنون والحرف التراثية اليدوية المتنوعة والمبتكرة في الملتقى.

عرض منتجات مصنعي ومنتجي الفنون والحرف التراثية

أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، عن ارتياحه لمشاركة الجامعة وتواجده في المعرض الذي يضم عددا كبيرا من الفنون التراثية والمبدعين.

وفي كلمتها، أعربت حنان حنا، رئيسة الملتقى، عن سعادتها بتنظيم الملتقى في محافظة أسوان وبمشاركة جامعة أسوان والهيئات والمؤسسات الخدمية الأخرى معربة عن سعادتها بمشاركة السفارة السودانية والجالية السودانية ورابطة نساء السودان في الملتقى، في إطار تعزيز التواصل والتعاون الوثيق والمثمر بين البلدين.

انطلاق الفعاليات بحضور السفير السوداني

وأشاد السفير السوداني عبد القادر عبد الله بمشاركة القنصلية السودانية في الملتقى ودور مصر في دعم السودان في الأزمة الراهنة التي تواجهها، وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

و أشار الدكتور أحمد غلاب، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس جامعة أسوان السابق، إلى أهمية الملتقيات القارية في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الريادة والتناغم في مختلف المجالات.