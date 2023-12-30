جامعة أسوان تنظم ورش عمل لتعزيز مهارات الطلاب في ريادة الأعمال

أعلن الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إقامة دورتين تدريبيتين، بهدف تدريب 360 طالبًا وطالبة من الجامعة، لتعزيز مهارات ريادة الأعمال، وذلك إطار جهود الجامعة لربط الخريجين بسوق العمل.

وأشار «عثمان» إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لرؤية القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب، وتعكس التزام الجامعة بتنفيذ برامج تدريبية تساعد الطلاب على تحويل أفكارهم المشاريعية إلى واقع ملموس.

تدريبات بالتعاون مع مؤسسة «انرووت» للتنمية

وأطلقت الجامعة الدورتين التدريبيتين بالتعاون مع مؤسسة انرووت للتنمية، وهي جهة تسعى لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الريادية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لتعزيز التعاون الشامل الذي تنتهجه الجامعة مع جميع الفاعلين والمهتمين بتنمية مصر.

وتركزت الدورات التدريبية على جذب انتباه المشاركين نحو القطاعات الاقتصادية المميزة في أسوان، مثل تكتل التمور والأسماك والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك تكتل الحرف اليدوية.

وأوضحت الدكتورة سالي الحرير، مديرة حاضنة أعمال مسار بجامعة أسوان، إطلاق التدريب التعريفي لأساسيات ريادة الأعمال كجزء من الاستعدادا لإطلاق دورة الاحتضان للمشروعات الناشئة في القطاعات الاقتصادية الواعدة بأسوان.

نشر ثقافة ريادة الأعمال

وتهدف هذه الدورة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعرف على الأفكار الريادية التي يقدمها الشباب، وتمهيدًا لاختيار المشاريع الواعدة وتوجيه أصحابها نحو مراحل تطوير الخطة العملية.