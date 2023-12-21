مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب في جامعة أسوان اجتماعًا برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،لمناقشة الترتيبات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024م.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جميع الكليات قد أنهت تشكيل الكنترولات وجداول الامتحانات وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهات المختصة.

التنسيق مع الأساتذة الكوريين في كلية الألسن

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم التنسيق مع مدرسي اللغة الكورية الجدد في قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، لإعداد جدول محاضرات تعويضية للطلاب قبل بدء الامتحانات مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة وسهولة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع كليات الجامعة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وناقش الحضور إجراء الامتحانات في الكليات قبل الموعد المحدد، مع مراعاة إجازة رأس السنة والعطل الرسمية، وتقديم مادتين في الأسبوع مع مراعاة التباعد بينهما.