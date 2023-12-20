جامعة أسوان تكرم الطلبة المتميزين في كلية دار العلوم

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، فعاليات تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في كلية دار العلوم خلال الفصل الدراسي الأول بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو الشيخ، عميد الكلية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا الحفل يأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتفعيل دور الطلاب في المجتمع الجامعي، بينما نظمت كلية دار العلوم عدة أنشطة طلابية خلال العام الدراسي بهدف استثمار قدراتهم ومواهبهم في مجالات متنوعة.

الفعاليات الاحتفالية لتحفيز الطلاب

وأعرب الدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة ونائبه لدعمهما المستمر للأنشطة الطلابية في الكلية مشيرا إلى أن هذا الحفل يهدف إلى تحفيز الطلاب وتشجيع روح المنافسة، بهدف تعزيز قيم التفوق والتميز العلمي والريادي بين الطلاب.

وتضمن الحفل تكريم عدد من الطلاب بالكلية من ضمنهم الطالب عبدالله أحمد همام، الفائز بجائزة الدكتور العلي النعيم في التاريخ السياسي للوطن العربي لعام 1445هـ/2023م، والتي يمنحها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة على مستوى العالم العربي والإسلامي بالإضافة الى تكريم أحمد أبوالمجد، أمين الكلية، كموظف مثالي.

تعزيز الإبداع والتميز بجامعة أسوان

ويعكس حفل تكريم الطلاب المتميزين في كلية دار العلوم بجامعة أسوان التزام الجامعة بتعزيز الإبداع والتميز الأكاديمي لدى الطلاب، ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود في مجالاتهم المختلفة.