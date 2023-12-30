«سوهاج الأزهرية»: فتح باب التقديم لشغل وظيفة «موجه أول اقتصاد منزلي» بمنطقة قنا

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه أول اقتصاد منزلي» بمنطقة قنا الأزهرية طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من اليوم حتى 13 يناير المقبل.

شروط شغل الوظيفة

وجاءت شروط شغل وظيفة «موجه أول اقتصاد منزلي» بمنطقة قنا كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عالٍ في مجال تخصصه، بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم خبير.

3. أن يكون قضى مدة بينية قدرها خمسة سنوات على الأقل في وظيفة (موجه) مادة أو نشاط.

4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

5. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

6. أن يكون على رأس العمل.

7. ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير (فوق متوسط) على الأقل.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظيفة

وجاءت الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة «موجه أول اقتصاد منزلي» بمنطقة قنا الأزهرية كما يلي:

(طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل- بيان حالة كمبيوتر +يدوي).

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات إلى إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج.