محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في إنهاء أعمال تطوير شارع عزمي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال جولتهما الموسعة، اليوم السبت، سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة شارع عزمي من كوبري النصر العائم حتى طريق الشاحنات وطريقي بحري وقبلي قناة الاتصال، رافقهما خلال الجولة اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، ومحمد فواز رئيس حي الشرق.

بورسعيد لتداول الحاويات

واستمع محافظ بورسعيد ورئيس المركزي للتعمير إلى الموقف التنفيذي في الأعمال حتى الآن، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع ربط ميناء بورسعيد بالساحة الخارجية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتسهيل حركة المرور بشارع عزمي، مؤكدا أن تطوير شارع عزمي أيضا يراعي عددا من المعايير أهمها مراعاة عدد الحاويات التي تمر من خلال الشارع ومراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل والملاكي وإقامة مواقف للسيارات والربط بين كوبري عزمي وكوبري الشاحنات وتحقيق الربط المباشر بما يتناسب مع عدد السيارات ويحقق السيولة المرورية.

تحقيق السيولة المرورية

وشدد المحافظ على الإسراع في العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.