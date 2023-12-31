انخفاض أسعار الحديد اليوم الأحد 31-12-2023 بالأسواق

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 31-12-2023 في الأسواق المحلية انخفاضًا في سعر الطن الواحد مقارنة بأسعاره أمس السبت، إذ يُعد الحديد أحد أبرز مواد البناء التي يتابع أسعارها الكثير من المواطنين يوميًا للوقوف على مستجدات أسعاره.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحدید الیوم في مصر بمختلف الأسواق، وفقًا لآخر تحديث لأسعار مواد البناء التي أوضحتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

انخفض سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد، مسجلاً 40500 جنيه للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بقيمة تراجع وصلت إلى 323 جنيها في الطن.

سعر حديد عز اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز اليوم الأحد 42472 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، حسبما أوضحت بوابة الأسعار المحلية، والذي شهد انخفاضًا مقارنة بسعر الطن أمس السبت.

سعر الحديد اليوم عالميا

وبحسب ما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، فإن متوسط سعر حديد التسليح وصل إلى 575 دولارًا للطن الواحد، ومتوسط سعر الحديد الخام وصل إلى 136 دولارًا للطن الواحد، أما عن متوسط سعر البليت فسجل اليوم 510 دولارًا للطن الواحد.