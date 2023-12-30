أسعار الحديد اليوم السبت 30-12-2030 في مصر.. طن «عز» يتراجع 150 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع محدود في أسعار الحديد بقيمة 150 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الاستثماري نحو 39 ألف جنيه، مقارنة بالأسعار أمس، إذ بلغ نحو 39 ألفًا و150 جنيهًا للطن، بالنسبة للحديد الاستثماري للمستهلك.

سعر طن الحديد اليوم

وترصد«الوطن»، أسعار الحديد اليوم السبت 30- 12- 2023، للمستهلك، إذ يختلف السعر من مصنع إلى آخر، بحسب نسبة الصلابة.

سعر حديد عز

سجل سعر طن حديد عز، 41 ألفًا و500 جنيه تسليم أرض المصنع، محققًا نسبة تراجع 150 جنيهًا في الطن، ويُضاف إلى هذه الأسعار تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد الكومي 38 ألفًا و400 جنيه للطن.

حديد المراكبي سجل 39 ألفًا و300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 39 ألفًا و300 جنيه للطن.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألفًا و100 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال، 39 ألفًا و400 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي، نحو 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

حديد عطية سجل 39 ألف جنيه للطن.

حديد العشري سجل 39 ألف جنيه للطن.