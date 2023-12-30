النائبة هيام الطباخ: نساء مصر يعشن أزهى عصورهن في فترة حكم الرئيس السيسي

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، إنَّ السيدات في مصر خلال هذه الفترة يستطعن الحديث بقوة و«بقلب جامد» عن النساء وحقوقهن ومطالبهن وتمكين المرأة، استناداً للمخرجات الحقيقية التي تمت على أرض الواقع ودعمت حقوق المرأة.

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لدعم ملف المرأة

وأضافت «الطباخ»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية منى عبدالغني، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّ جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية لدعم ملف المرأة، والتي تعتبر المرأة العاملة وكذلك ربات البيوت جزءا أصيلا منها، بل ولمسنا تغييرا إيجابيا كبيرا على مدار السنوات الماضية.

هناك انتفاضة للمرأة المصرية منذ عام 2013 التي تخوفت من اغتيال حقها

وتابعت عضو مجلس النواب: «المجهودات لدعم ملف المرأة لم تبدأ في عام 2023، بل هناك انتفاضة للمرأة المصرية منذ عام 2013 التي تخوفت من اغتيال حقها في التعبير عن الرأي وخرجت لتشارك في ثورة 30 يونيو انطلاقاً من وعيها بأنَّ إغفالها لحقوقها يمس بشكل مباشر الديمقراطية ويضعفها داخل الدولة».

واستطردت: «بدأت نساء مصر المشاركة في المشهد السياسي والانخراط في العمل العام بجرأة غير مسبوقة منذ سنوات، ليصبح لها إسهامات في كافة المناحي وعلى مدار 10 سنوات عاشت المرأة المصرية أزهى عصورها».

وأكدت على دعم الرئاسة للمرأة وحقوقها، مستشهدة بإعلان الرئيس السيسي تخصيص عام للمرأة المصرية، وتم زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية، سواء مجلس النواب أو الشيوخ، وهناك 162 نائبة بمجلس النواب في الوقت الحالي، بما يعادل نسبة 25% من إجمالي عدد النواب في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، وهناك 40 نائبة في مجلس الشيوخ بنسبة 13% وهي طفرة أيضاً.