«نساء مصر»: الرئيس السيسي يعود له الفضل في عودة مصر إلى الريادة العربية

شاركت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر في زيارة وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين إلى المقر الرئيسي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكدت «العبسي» في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال مشروعات التنمية التي بدأها وخطة مصر نحو رؤية 2030، ودعم المشروعات والإنجازات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات التشريعية والقوانين التي ساهمت في نهضة الحياة للوطن والمواطن.

وأوضحت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان والاستقرار، فحارب الإرهاب وأنشأ المشروعات القومية وعالج البنية التحتية، فكان له الفضل في استقرار مصر والعودة بها إلى ريادتها العربية والإفريقية والعالمية وتحقيق نجاحات ملموسة في العمق الاستراتيجي للبلاد على عدة مستويات منها الأمني والاقتصادي، لافتة إلى أن المهام التي تولاها الرئيس السيسي وإدارته لشئون البلاد كانت صعبة ولكن بفضل حكمته استطاع التغلب عليها، مما أدى إلى تحقيق الاستقرار، وتجنِّبُ البلادَ الكثيرَ مِن الأخطار والصعوبات.

وأشارت العبسي إلى دعم الرئيس السيسي الدائم والمستمر للمرأة المصرية وتشجيعه لها وحرصه الدائم والمستمر على تمكينها في كافة المجالات والمناصب القيادية، وتوجيهه لمؤسسات الدولة بتوفير كل الإمكانيات واتخاذ كل الخطوات التي تضمن لها الحماية الاجتماعية ولأسرتها.

وثمنت أيضا الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي والجهود المبذولة في القضايا والملفات العربية وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية وما تقدمه مصر من تقدم كبير والتفاف العالم حولها للوصول إلى حل جذري وقاطع يضمن الحفاظ على القضية الفلسطينية ووقف عملية الاقتتال وتقديم المساعدات والإغاثات اللازمة لأهالي غزة دون التفريط في حقوقهم أو المساس بالأمن المصري والحدود المصرية، وكذلك دوره الكبير في القضية الليبية والسورية والسودانية واللبنانية واليمنية وغيرها من الملفات المهمة في المنطقة والبلدان المجاورة.

ووجهت «العبسي» جميع المصريين بضرورة الحرص على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والمساهمة في استمرار مسيرة الإنجازات والتنمية والمشاركة بشكل مميز.