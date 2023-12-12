رئيسا قطاع السلامة بـ«النقل» و«نساء مصر» يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة

أدلى المهندس خالد صبرة، رئيس قطاع السلامة في وزارة النقل بصوته في انتخابات الرئاسة، اليوم، في مقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد في شبرا الخيمة.

ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وحث رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل، جموع الشعب المصري العظيم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنّ المواطن المصري صاحب الحق في رسم مستقبل بلاده.

وأضاف أن ما شاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين على اللجان الانتخابية يدل على مدى وعي وطنية الشعب المصري، وأنه شعب مثقف ومسؤول ومحب لوطنه.

رئيس «عمومية نساء مصر» تدلي بصوتها

أدلت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «كل مرأة شاركت بإيجابية في هذا العرس الديمقراطية تؤكد حرصهن على دعم القيادة السياسية لمواصلة خطى البناء والتنمية».

وأكدت العبسي، في بيان لها، أنّ المرأة المصرية بمثابة جنود مجندة للحفاظ على مقدرات الوطن، ودعما للقيادة السياسية في ظل ما تواجه الدولة المصرية من تحديات عصيبة وتهديدات تتعلق بالأمن القومي، وكانت تتطلب من كل مواطن مصري مخلص أن يتحمل مسؤولية تلك الفترة العصبية ويشارك في هذه الانتخابات بشكل عام، وللمرأة على وجه التحديد التي ما زالت تتصدر المشاهد والمواقف الجريئة وتتقدم الصفوف من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ودعم مسيرة التنمية.