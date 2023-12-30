«البط والحلويات».. عادات ريفية أصيلة للاحتفال برأس السنة

ساعات قليلة تفصلنا عن أجواء الاحتفال برأس السنة الميلادية، تلك الاحتفالات التي تجمع فئات مختلفة من المصريين تحت شعار البهجة والفرح، ولكن الأمر يختلف تماما بالنسبة لأجواء الريف المصري الأصيل، ومنه ريف محافظة كفر الشيخ.

عادات لاحتفالات سكان الريف برأس السنة

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور سمير حامد، أستاذ المساعد، بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية، بكلية الآداب، بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن عادات وتقاليد الاحتفال للمصريين، في ليلة رأس السنة الميلادية بالريف المصري، مرتبطة بعصر الدولة الفاطمية بمصر، مشيرًا إلى أن أجدادنا المصريين كانوا يحتفلون بتلك العادات من خلال الأكلات الشعبية.

وأضاف «حامد»: «تتلخص تلك المشاهد في ذبح ذكر بط، أو أكثر، والطهي الشعبي للأرز باللحمة، والفتة، والأرز المعمر، وشراء الحلويات، ولبش القصب، لتناولها في السهرة».

بط سوداني وعزومة الأهل

أمّا محيي الجالي، من أبناء قري مركز الرياض، في محافظة كفر الشيخ، فقال إنه استعد من الآن بالاتفاق مع زوجته لتحضير «5 بطات» لتناولهم في ليلة رأس السنة احتفالا بالعام الجديد، ولكنه سوف يدعو أشقائه لتناول الوليمة مع الأسرة، وكذلك بعض أقاربه ليحلو الاحتفال في رأس السنة، موضحًا أن تكلفة الاحتفال سوف تتجاوز 15 ألف جنيه في تلك الليلة، التي تعتبر من العادات المتعارف عليها بالريف المصري، وميراث الآباء والأجداد إلي يومنا هذا.