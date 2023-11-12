ورش فنية وثقافية في مكتبة القاهرة الكبرى

استضافت مكتبة القاهرة الكبرى برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإشراف الدكتور خالد الخميسي، ويحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، فعاليات مجموعة ورش فنية صباح الأحد 12 نوفمبر 2023م، قدّمها طلاب كلية التربية الفنية بالزمالك للطلاب الموهوبين فنيًا من مديرية التربية والتعليم في القاهرة من إدارتي الوايلي ومصر القديمة التعليميتين بمشاركة إدارة الموهبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم.

وأبدع طلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور صلاح قراقيش، في إعداد الورش الفنية وتدريب طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمكتبة القاهرة الكبرى.

وتضمنت ورش تدريب الطلاب على مهارت الفنون التشكيلية، ومنها فن الأوريجامي تحت إشراف الفنان أحمد أمام محمود وعن والرسم، والخزف، والخط، وأعمال السلك والمشغولات وغيرها.

فعاليات ورش مكتبة القاهرة الكبرى

وتولى التدريب الفنانين أحمد محمد علي، جاسمين وجدي، نرمين محمود، كريم محمد شرف، همسة محسن، جنة علاء، نها رفعت، تحت إشراف عزة عزت مدير قسم الموهوبين بإدارة مصر القديمة التعليمية.

يذكر أنّ ورش العمل الفنية بمكتبة القاهرة تأتي امتدادًا لخطواتها الرامية لنشر الوعي الفني والثقافي بهدف خلق فكرة من تعلم وتعليم جديد وخلق جيل جديد بفكر واسع الأفق لتنمية مهاراته وقادر على تذوق الفنون الجادة لبناء مصر الحديثة.