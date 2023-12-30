عاصي الحلاني يصل إلى قبرص لإحياء حفل رأس السنة (فيديو)

شارك الفنان عاصي الحلاني جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له أثناء وصوله إلى قبرص لإحياء حفله الغنائي الليلة ضمن حفلات موسم رأس السنة.

ونشر عاصي الحلاني فيديو لحظة وصوله إلى المطار معلقا: لحظة وصولنا إلى قبرص لإحياء حفل الليلة.

حفل عاصي الحلاني في أبو ظبي

كما يحيي عاصي الحلاني ليلة رأس السنة في أبو ظبي، حسبما أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «ليلة رأس السنة مع حبايب قلبنا في أبو ظبي انتظرونا بليلة مليانة فرح، بالإضافة لحفل آخر في سوريا يوم 25 من ديسمبر الجاري».