«المصريين الأحرار»: الأزمة الفلسطينية قضية القضايا لمصر

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بالمبادرة المصرية التي استندت لثلاثة مراحل لوقف شلال الدماء في أرض فلسطين، متابعا «نُثمن جهود الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، وسعيها الدؤوب لحل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس».

الصعيد الإنساني أو السياسي

قال الحزب في بيان، إن مصر تتعامل مع الأزمة الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا ذات الأولوية والاهتمام، ولم تدخر جهداً علي الصعيد الانساني أو السياسي والدبلوماسي لحقن الدماء والحفاظ علي حقوق أهالينا في الأراضي المحتلة؛ مع تأكيد القيادة المصرية تعبيرا عن الإرادة الشعبية بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية نهائيا ولا مجال لتهجير أبناء فلسطين من بلادهم ولن يترك المجال لمخطط التوطين في سيناء المصرية.

دعائم السلام

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن مصر دوما وأبدا، تسعى لإرساء دعائم السلام والإستقرار في المنطقة، سباقة في احتواء الأزمات والتخفيف من حده الأحداث، وفق مساعي دبلوماسية رئاسية وسياسية رائدة ومشهود لها من الجميع.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار «الليبرالي المصري»، أن القيادة المصرية تدفع نحو مسار تسوية عادلة، تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذا حق أصيل للأشقاء لا مجال للتنازل أو التخلي عنه مهما كانت الظروف.

وأشار إلى أن مبادرة مصر مبنية على رؤية إنسانية صادقة، ونتاج مشاورات مع عدة أطراف، والهدف منها في المراحل الثلاثة المتتالية، وقف إطلاق النار الذي حصد مئات الأبرياء، وبمجرد ورود ردا رسميا على المبادرة، ستدخل حيز التنفيذ برؤية شاملة.

وتابع أن مصر منذ تصاعد الأزمة في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، ولم تؤول جهدا لدعم الأشقاء، وعملت على حشد الرأي العام الدولي، ووضعت الجميع أمام مسؤولياته، ونجحت في مبادرة صفقة تبادل الأسرى وتنفيذ هدنة مؤقتة، وتهدف من خلال تحركات مكثفة، لحقن الدماء وتحقيق الاستقرار الشامل للمنطقة، وهو نهج الدولة المصرية وغايتها الأساسية.