حزب «الحرية المصري»: مقترح مصر لوقف الحرب في غزة يحد من الصراع بالمنطقة

أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، بمقترح مصر المقدم لوقف الحرب في غزة، مؤكدا أنه يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية، ومحاولة تقريب وجهات نظر جميع الأطراف، ووقف الدماء وحفظ أرواح المدنيين العزل.

تأكيد مصر على حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضح «محمود» في بيان له، أن المقترح المصري يجدد تأكيد مصر على حقوق الشعب الفلسطيني والسيطرة على حجم الصراع في المنطقة، ووقف الاعتداءات على المدنيين العزل، مشددا على أن المقترح محل اهتمام من جميع الأطراف، خاصة أنه ناتج عن جهود الدبلوماسية المصرية، للوصول لاتفاق بشأن وقف الحرب في غزة.

وأضاف: «هناك حالة من ازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي، الذي أصبح ينظر إلى القضية بطريقة أخرى، خاصة بعد دعم بعض الدول الكبرى لما تفعله من اعتداءات، ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية».