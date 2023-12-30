أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا جديدا

استمراراً للنجاحات التي يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصري عاليا خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها، شارك عدد 4 لاعبين من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية، ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح (سيف المبارزة) والمكون من عدد 4 لاعبين فى البطولة بمشاركة 29 دولة في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان.

وحقق اللاعب محمـد محمود ياسين لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية.

هذا وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضي، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية، ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.