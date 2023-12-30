الإسكندرية تحتضن أجواء الكريسماس الأوروبية (صور)

أجواء أوروبية تعيشها مدينة الإسكندرية بالتزامن مع الساعات الأخيرة من العام 2023، إذ تزينت الفنادق والأماكن السياحية والساحات الشعبية بالإسكندرية، بأشجار الكريسماس والديكورات الفلكلورية المميزة، بالإضافة إلى مجسمات «بابا نويل» التي تجذب الأنظار.

رصدت عدسة «الوطن» تصميم رقم 2024، الذي يشير إلى العام الجديد، بإضاءة كبرى توسطت الساحة، بالإضافة إلى مجسمات رجل الثلج وبابا نويل والغزلان وشجرة الكريسماس، بالإضافة إلى عشرات الإضاءات المميزة.

يقول حسام علي، أحد الزائرين، إنه كان حريصا على اصطحاب أسرته إلى الساحات الشعبية؛ لالتقاط صور تذكارية، احتفالا ببداية السنة الجديدة.

أوقات الكريسماس في الإسكندرية

وأضاف «علي» لـ«الوطن»، أن سكان عروس البحر المتوسط اعتادوا قضاء أجواء الكريسماس في الساحات الشعبية كل عام، كونها أقرب المناطق جمالًا، وتشبه ألأجواء الأوروبية.

احتفالات رأس السنة في الإسكندرية

من جهته، أكّد محمد سعد، الخبير السياحي في الإسكندرية، إن نسبة إشغالات الفنادق في الإسكندرية أصبحت كاملة العدد مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، مع إقامة حفلات في الفنادق والمطاعم خلال احتفالات الكريسماس 2024 غدًا.

وأضاف سعد لـ«الوطن» أنّ الإسكندرية تتصدر أجواء احتفال الكريسماس في مصر لما لها من جانب سياحي وتراثي مميز، بالإضافة إلى التطويرات الكبرى على كورنيش الإسكندرية، وإضافة مطاعم وأماكن تنزه مختلفة بالإضافة إلى الفنادق الكبرى.