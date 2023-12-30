طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار متوسطة في أول أيام نوة رأس السنة

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، موضحة وجود توقعات بسقوط أمطار متوسطة خلال الساعة المقبلة، تزامنا مع أول أيام نوة رأس السنة التي تستمر لمدة 5 أيام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، من حيث معدل الأمطار ودرجات الحرارة وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم أجواءً باردة، حيث تبلغ درجات الحرارة 21 درجة العظمى و13 درجة مئوية الصغرى.

أمطار الإسكندرية اليوم

وتشهد المدينة الساحلية في الوقت الراهن سحبا كثيفة، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%، وزيادة سرعة الرياح التي تصل إلى 24 كيلومترا في الساعة، ما يزيد من الشعور ببرودة الجو أكثر.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

ويبلغ معدل ارتفاع الأمواج في أول أيام نوة رأس السنة ما بين 1 إلى 1.5 متر، وهو معدل معتدل يساعد على السير بجوار كورنيش الإسكندرية خلال اليوم.

وطالبت محافظة الإسكندرية مواطنيها بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار، مع أفضلية الخروج في الأماكن المغلقة خلال احتفالات الكريسماس في حال سقوط أمطار.