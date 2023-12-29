طقس الإسكندرية يوم رأس السنة.. 5 تحذيرات لراغبي الاحتفال في أمان

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تفاصيل طقس الإسكندرية رأس السنة، الذي يشهد سقوط أمطار متوسطة تزامنا مع ثاني أيام نوة رأس السنة الأمر الذي يتبعه صدور تحذيرات مهمة لراغبي الاحتفال من أجل سلامتهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية يوم رأس السنة بالإضافة إلى 5 تحذيرات لراغبي الاحتفال بأمان بحسب ما أعلنته غرفة عمليات المحافظة.

طقس الإسكندرية في رأس السنة

وتبين أن طقس الإسكندرية يوم رأس السنة الذي يحل يوم الأحد المقبل، بأنه طقس بارد حيث تبلغ درجات الحرارة 20 درجة العظمى، و14 درجة مئوية الصغرى.

أمطار الإسكندرية في رأس السنة

وتشهد المدينة الساحلية أمطارا بنسبة 40% مع زيادة سرعة الرياح الذي يزيد من برودة الجو أكثر وأكثر خلال ثاني أيام نوة رأس السنة وقتها.

تحذيرات محافظة الإسكندرية خلال رأس السنة

وبسبب الأمطار التي تضرب المدينة الساحلية خلال رأس السنة فقد أصدرت محافظة الإسكندرية 5 حذيرات مهمة للتعامل مع هذا الطقس تمثلت في الآتي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏حال حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار.

- يفضل الخروج في الأماكن المغلقة خلال الاحتفالات في حال سقوط أمطار.